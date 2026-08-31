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Царьград

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Kept прогнозирует рост рынка ERP в России до 72,1 млрд к 2032 году

Kept прогнозирует рост рынка ERP в России до 72,1 млрд к 2032 году

Kept прогнозирует, что рынок ERP-систем в России достигнет 72,1 млрд рублей к 2032 году, со среднегодовым ростом в 12,4% с 2026 по 2032 год.

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