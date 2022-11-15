Военное обозрение

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Реформа ООН или создание новой организации: Россия может ответить на попытку Запада передать Киеву замороженные активы

Реформа ООН или создание новой организации: Россия может ответить на попытку Запада передать Киеву замороженные активы

Очередной конфликт в ООН, связанный на сей раз с желанием США провести через Генассамблею «резолюцию по репарациям», вновь оживил дискуссию о необходимости реформы всемирной организации или создания новой, не ангажированной Западом структуры.

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