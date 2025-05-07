Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники, захваченной морпехами ТОФ

Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники, захваченной морпехами ТОФ

Выставка трофейной техники, которая была захвачена морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область, открылась во Владивостоке, сообщает ТОФ.

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