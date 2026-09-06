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Проба 2

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20+ историй о простых людях, которым доброта вернулась самым неожиданным образом

20+ историй о простых людях, которым доброта вернулась самым неожиданным образом

Иногда добро находит нас так неожиданно, что обычный день превращается в светлое воспоминание. Помог соседу, поддержал незнакомца, проявил заботу, и однажды кто-то вернет ваш добрый поступок вам самим.

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