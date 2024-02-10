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Поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза, — Ведомости

Поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза, — Ведомости

Поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза, — Ведомости Ирэн ОрлонскаяСтатистических данных, опубликованных компанией «Газпром», в январе 2024 года наблюдается значительный рост поставок трубопроводного газа из России в Европу.

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