Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 го...

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 годаИнсайдер Ex1stasis, который ранее делился достоверной информацией касательно ряда проектов Microsoft, сообщает о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует.
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