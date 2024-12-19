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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 го...

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 го...

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 годаИнсайдер Ex1stasis, который ранее делился достоверной информацией касательно ряда проектов Microsoft, сообщает о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует.

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