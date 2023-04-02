Тушинский суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на три месяца

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы сроком на 90 суток. После проведенной проверки руководство учреждения признали виновным в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности на территории России.
Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы сроком на 90 суток. После проведенной проверки руководство учреждения признали виновным в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности на территории России.
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