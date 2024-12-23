«Не надо вызывать домой псевдоврачей, чтобы выйти из запоя», – совет нарколога

Уральские наркологи ожидают наплыва «праздничных» пациентов уже 1 и 2 января. Поскольку последние три дня декабря будут нерабочими, люди начнут заранее праздновать Новый год и рискуют перебрать с алкоголем.
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