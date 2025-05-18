Российскому бегуну не засчитали мировой рекорд из-за флага России

Пробежавший рекордные 1047,5 км на турнире «Шесть дней Франции», российский ультрамарафонец Иван Заборский, не получит мировой рекорд из-за использования российского флага на финише, объявлено 18 мая на сайте Международной ассоциации ультрамарафонцев (IAU).
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