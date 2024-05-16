Не менее 15% на Украине ждут Россию, и во многом виной этому распространённый в стране русский язык. Об этом на канале «Исландия» заявил боевик 3 ОШБр ВСУ (собранная из запрещённого в РФ «Азова») Данил Мельников, получивший позывной «Акробат» из-за довоенной профессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».