Мигранты с тонометром на лбу: как некоторые московские поликлиники превратились в базар здоровья (реальные примеры)

Виктор Борисов

Дорогая редакция я ох....ю от этого зоопарка.........я ВРАЧ с 40 летним стажем. майор медицинской службы в прошлом...и с большевистской прямотой и пролетарской ненавистью....заявляю что Любой фельдшер закончивший медучилище в России в профессиональном плане на голову выше МНОГИХ...тех кто приносит диплом или справку купленные в киоске союзпечати об окончании мединститута в бывшей "братской " республике.Мой хороший знакомый хирург травматолог уехал на ПМЖ в Германию...лет 16 назад--у него жена этническая немка.Приехал туда с красным дипломом и десятилетним опытом работы в глубинке. в республике КОМИ...........так вот его ТРИ ГОДА НЕ ДОПУСКАЛИ К самостоятельной работе пока он не выучил язык на уровне носителя и не прошел ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЕ тестирование на подтверждение диплома................а здесь у нас каждая мартышка со справкой из .......солнечной республики позиционирующая себя ВРАЧОМ!!!!! сразу же садится на прием в поликлинике и с помощью ГУГЛЯ начинает лечить россиян...а мне плетут про какую то НОСТРИФИКАЦИЮ.врачебного диплома в течении трех недель и "врач"который в слове х"й пишет четыре ошибки ..........я знаю пару врачей так скажем "иностранных специалистов" абсолютно адекватных===============но они окончили СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ и всю жизнь живут в РОССИИИИ ИХ уровень базовых знаний и профессиональной подготовки равен тем требованиям которые предьявляют выпусникам российских мед вузов С января 2023 года условия приема на работу иностранных медиков были значительно упрощены. Раньше врачи сдавали специальный экзамен, но теперь необходимо лишь пройти процедуру признания заграничного диплома. Для дефицитных специалистов, например педиатров и стоматологов, и того не требуется. Экзамена на знание русского языка также не проводится: владение им «проверяется автоматически» при приеме на работу. «Моя твоя понимай? Иди работай, лечи!» Иностранцы в российской медицине: новое решение дефицита кадров В результате правила приема на работу врачей в России оказались намного лояльнее, чем в Европе или США, где подтвердить квалификацию иностранцам очень сложно, там этот процесс занимает порой многие годы. У нас же автоматически признаются дипломы о высшем образовании, полученные во многих бывших советских республиках: Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Белоруссии, Туркмении, Молдавии. Упрощенный порядок действует и для врачей из новых территорий РФ. Кроме того, иностранные медики пользуются упрощенной системой получения гражданства — через шесть месяцев они имеют право подать на вид на жительство, а через 12 месяцев — на гражданство. Вот зарубежные врачи и потянулись, но в основном из стран, где уровень жизни ниже российского. По данным Росздравнадзора, в прошлом году среди иностранных соискателей медицинских вакансий в России лидировали граждане Таджикистана. Теперь, видимо, появятся и африканцы. Пациентам все это не очень-то нравится. «Поликлиники обустраивают, а вот к самим врачам — большой вопрос. Теперь тут как в миграционном центре», — пишут люди в соцсетях. Видимо, дело тут не в национальных противоречиях или глубинной ксенофобии, как это пытаются подать недоброжелатели, просто многие россияне сомневаются в уровне подготовки приезжих специалистов-медиков. За редкими исключениями, пришлые врачи по уровню квалификации ниже российских. Качество образования в странах, откуда они приезжают, оставляет желать лучшего. К тому же не секрет, что во многих бывших южных республиках дипломы легко продаются и покупаются. Моего знакомого недавно вез таксист — молодой парень из Узбекистана. Поделился, что пока он тут, в Москве, таксует, там у него «идет медицинское образование» — он, оказывается, «учится» на стоматолога. И собирается после получения диплома снова рвануть в Россию на работу — уже не таксистом, а доктором. Не дай бог попасть к такому специалисту! Между тем каждый год российские медицинские вузы выпускают около 35 тысяч дипломированных медиков различных Виктор Борисов: специальностей. Если бы все они вышли на работу в поликлиники, за пару лет дефицит кадров был бы преодолен. Однако на работу в госучреждения выходят лишь 2-3 тысячи молодых врачей ежегодно. Остальные оседают в платной медицине, фармкомпаниях, занимаются продажей медицинского оборудования. Работа врача не кажется им привлекательной. P.S. «Нехватка медиков всех уровней — логическое следствие многолетнего погрома и оптимизации нашей медицины, — утверждают эксперты. — Медикам государственных клиник платят недостаточно за их тяжелый и ответственный труд из-за хронического недофинансирования системы». Вместо того чтобы восполнять недостающие кадры иммигрантами, стоило бы подумать о том, как повысить престиж медицинской профессии. Например, увеличить им заработную плату и предоставить льготы в получении жилья. Тогда бы и таджики с африканцами не понадобились...