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ИА Регнум

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Первая российская вакцина против ВПЧ «Цегардекс» вышла на рынок

Первая российская вакцина против ВПЧ «Цегардекс» вышла на рынок

Первая отечественная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» вышла на российский рынок.

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