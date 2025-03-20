ФСБ Калужской области пресекла транзит в Европу выходцев из Африки и Востока

Услуги оценивались в пределах от 2 до 4 тысяч долларов. С 2022 года по настоящее время депортировано в страну исхода свыше 50 иностранных граждан, незаконно пересекших госграницу Республики Беларусь с РФУправлением ФСБ России по Калужской области пресечена деятельность межрегиональной группы, организовавшей транзит через территорию РФ в страны Евросоюза выходцев из Африки и Ближнего Востока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)