Медведев о победе над Кепфером: «В четвертом сете сказал себе: «Если он хочет выиграть матч, то завтра не сможет ходить»

Он обыграл Доминика Кепфера – 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. «Я прекрасно чувствовал себя на корте. Но в какой-то момент в третьем сете, не знаю почему, он заиграл на своем лучшем уровне, начал попадать в линии, до всего добегать, бороться.