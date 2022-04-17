Южный Федеральный

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Близкий друг сообщил о болезни Аллы Пугачевой

Близкий друг сообщил о болезни Аллы Пугачевой

Российский поэт Илья Резник рассказал, что певица Алла Борисовна Пугачева больна. Как пишет издание BLITZ+, песенник отметил, что артистка в данный момент находится в Израиле, где у нее есть возможность получить качественную врачебную помощь.

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