Воевавшая за ВСУ феминистка и сторонница ЛГБТ* Куценко ликвидирована в зоне СВО

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Боевик ВСУ Иванна Куценко была ликвидирована в зоне проведения специальной военной операции.
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