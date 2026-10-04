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Воевавшая за ВСУ феминистка и сторонница ЛГБТ* Куценко ликвидирована в зоне СВО

Воевавшая за ВСУ феминистка и сторонница ЛГБТ* Куценко ликвидирована в зоне СВО

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Боевик ВСУ Иванна Куценко была ликвидирована в зоне проведения специальной военной операции.

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