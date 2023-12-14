Шоколадные изделия могут подорожать на 20%

Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о возможном подорожании продукции на 20%. Причина — рост мировых цен на какао-бобы, ослабление рубля, а также увеличение стоимости логистики и упаковки.
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