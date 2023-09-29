RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России

Американская исследовательская организация RAND, считающаяся аффилированной с оборонным ведомством и правительством США, провела новое исследование, в котором пришла к выводу, что на возможный удар Российской Федерации по силам Североатлантического альянса в рамках конфликта на Украине НАТО может отказаться от ответных действий.