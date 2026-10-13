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Аргументы недели

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Иностранца задержали за попытку дачи взятки инспектору ГАИ на трассе «Кола»

Иностранца задержали за попытку дачи взятки инспектору ГАИ на трассе «Кола»

Иностранец попытался передать инспектору Госавтоинспекции 13 тысяч рублей на трассе Р-21 «Кола». Сотрудник полиции отказался от денег и пресек противоправные действия.

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