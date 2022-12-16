Гендиректор «Ахмата» о сборной Марокко: «Мы в Чечне за них болели. Надеемся, что их успех поспособствует привлечению молодых ребят к футболу»

Гендиректор «Ахмата» о сборной Марокко: «Мы в Чечне за них болели. Надеемся, что их успех поспособствует привлечению молодых ребят к футболу»

Генеральный директор «Ахмата» отреагировал на игру сборной Марокко на ЧМ-2022. В субботу Марокко сыграет за 3-е место с Хорватией.

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