Хуситы ударили ракетами по президентскому дворцу в Адене Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло ракетный удар по комплексу президентского дворца «Аль-Маашик» в Адене, так называемой временной столице страны.
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