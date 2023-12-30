Кто она: новая жена и подруга сердца или новый модный эксперимент Канье Уэста? Стоит произнести ее имя вслух, и бегут мурашки по коже.

В жизни Йе две главные женщины, которых не устают сравнивать поклонники рэпера: Ким Кардашьян, его бывшая жена и мать его детей, и Бьянка Ценсори, его новая жена.
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