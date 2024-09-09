Аналитики отмечают быстрое увеличение крипто-лобби в США

За последние семь лет расходы криптокомпаний на лоббирование в США выросли на впечатляющие 1386%. По данным исследования Social Capital Markets, почти 60% всех затрат, а это около 79 миллионов долларов из общей суммы в 132 миллиона долларов, были потрачены за последние два года.