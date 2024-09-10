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Царьград

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Парковку в центре Анапы до конца года сделают платной

Парковку в центре Анапы до конца года сделают платной

Тариф – 40 рублей в час.Парковка в центральной части Анапы до конца года станет платной. Тариф составит 40 рублей в час.

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