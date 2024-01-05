Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • татьяна мочалова
    спасибо за  новый рецепт попробую обязательноКлассический хумус
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  • Наталия Комлева
    А мне нравится с рисом.Готовим крабовый ...

Быстрая идея закуски на вечер. Показываем, как сделать сырные палочки за 15 минут

Быстрая идея закуски на вечер. Показываем, как сделать сырные палочки за 15 минут

Хрустящие сырные палочки предложат отличную альтернативу малополезным чипсам и другим закускам. Их можно приготовить на любой кухне, и для этого не потребуются ни сложные ингредиенты, ни высокие кулинарные навыки.

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