Корректируем целевую цену по акциям AbbVie

Корректируем целевую цену по акциям AbbVieAbbVie — американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, онкология, неврология, вирусология, офтальмология, эстетическая медицина и гастроэнтерология.
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