Farhikhtegan: Джалили и Пезешкиян встретятся во втором туре выборов в Иране

Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватор Саид Джалили и бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян пройдут во второй тур президентских выборов, он пройдет 5 июля.
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