МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Театр имеет в России особый статус, им не только гордятся - ему доверяют, отметил президент России Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.
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