ABC News: в помощи США Украине и Израилю имеется большое отличие

Редактор по международным вопросам австралийского телеканала ABC News Джон Лайонс заявил, что Вашингтон в ситуации с Израилем продемонстрировал отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи.
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