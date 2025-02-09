"78.ru": в Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки

В Петербурге школьник попал в больницу после вечеринки с алкоголем. Об этом сообщает "78.ru". Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга, подростки устроили вечеринку с алкоголем в многоэтажке на улице Танкиста Хрустицкого.