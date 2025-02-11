Александр Цыбульский и Ксения Носницына поучаствовали в проекте «День с главой»

В Поморье реализуется проект, в рамках которого участники «Движения Первых» могут провести день с руководителями органов власти и увидеть их работу изнутриВ Поморье реализуется проект, в рамках которого участники «Движения Первых» могут провести день с руководителями органов власти и увидеть их работу изнутри17-летняя Ксения Носницына приехала из Холмогор и сопровождала губернатора на протяжении всего рабочего дня, принимая участие в мероприятиях и рабочих встречах.