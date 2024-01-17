Редкий Chevrolet Camaro, роботакси Rimac и салфетница из Skyline GT-R, гражданам РФ придется пересдавать экзамен на водительские «права»

﻿﻿События автомобильного мира То, что вы могли пропустить, — это подборка BAMPER.BY. В Японии продают Nissan Skyline в виде салфетницы Пластиковый корпус настольного аксессуара воссоздает кузов одного из самых знаковых спортивных автомобилей на японском рынке — Nissan Skyline GT-R (R34).