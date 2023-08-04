Закон и Порядок

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Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи

Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи

На встрече будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине и продление зерновой сделки Юлия ВАСИЛЬЕВА Фото: REUTERS Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время определят сроки и место своей встречи.

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