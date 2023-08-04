Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи

На встрече будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине и продление зерновой сделки Юлия ВАСИЛЬЕВА Фото: REUTERS Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время определят сроки и место своей встречи.