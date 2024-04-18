«Пора отдохнуть». Ждут ли Крым и Севастополь туристов в мае?

До майских «длинных» выходных осталось совсем чуть-чуть. По предварительным данным туроператоров, в ТОП-10 продаж на период майских праздников входят Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы, страны ближнего зарубежья и Индонезия (Бали).
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