«Пора отдохнуть». Ждут ли Крым и Севастополь туристов в мае?

До майских «длинных» выходных осталось совсем чуть-чуть. По предварительным данным туроператоров, в ТОП-10 продаж на период майских праздников входят Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы, страны ближнего зарубежья и Индонезия (Бали).