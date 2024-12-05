На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Дарины

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И в нашей поддержке нуждается девочка Дарина с тяжелым недугом — врожденным пороком сердца, из-за которого любая физическая активность приводит к сильной одышке.
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