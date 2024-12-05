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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Дарины

На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Дарины

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И в нашей поддержке нуждается девочка Дарина с тяжелым недугом — врожденным пороком сердца, из-за которого любая физическая активность приводит к сильной одышке.

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