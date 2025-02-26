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Голосование в ООН показало, кто России друг, а кто не очень

Голосование в ООН по украинскому конфликту может перевернуть с ног на голову представления о том, кто России друг, а кто — не очень.

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