«Роствов» подал протест по двум  пенальти – неназначенному и отмененному – в матче с «Краснодаром». Кордоба: Неприятное послевкусие от такой победы

«Ростов» подал протест в ЭСК РФС после поражения в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) по двум эпизодам: неназначенный на 15-й минуте пенальти в ворота «быков» после попадания мяча в руку Витору Тормене и отмененный 11-метровый после наступа Кевина Ленини на ногу Ивану Комарову на 83-й, сообщали в пресс-службе РФС «Матч ТВ».