Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия отмечает День Военно-Морского Флота

Россия отмечает День Военно-Морского Флота

В воскресенье 28 июля Россия отмечает День Военно-Морского Флота. Флот нашей страны охраняет и защищает рубежи Отечества уже больше трех веков и остается надежным защитником национальных интересов, гордостью и славой России, отмечается в материале Минобороны России.

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Комментарии
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лина любимцева
С ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ МВФ РОССИИ!!  Храни Господь наших моряков!!  Девочки на берегу ждут своих моряков!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Семь футов под килем!!!
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13 час.
Александр
Слава русскому флоту!
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10 час.

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