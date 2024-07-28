В воскресенье 28 июля Россия отмечает День Военно-Морского Флота. Флот нашей страны охраняет и защищает рубежи Отечества уже больше трех веков и остается надежным защитником национальных интересов, гордостью и славой России, отмечается в материале Минобороны России.
Россия отмечает День Военно-Морского Флота
Комментарии
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лина любимцева
С ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ МВФ РОССИИ!! Храни Господь наших моряков!! Девочки на берегу ждут своих моряков!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Семь футов под килем!!!
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13 час.
Александр
Слава русскому флоту!
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10 час.
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