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Посольство РФ в США выразило возмущение из-за оскорблений Харрис в адрес Путина

Посольство РФ в США выразило возмущение из-за оскорблений Харрис в адрес Путина

Посольство Москвы в Соединенных Штатах выразило возмущение из-за оскорблений американского вице-президента, кандидата на должность главы государства от Демократической партии Камалы Харрис в адрес лидера Российской Федерации Владимира Путина.

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Комментарии
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Grandad
Чему удивляться, если её начальник Байден этим же неоднократно отличался. Готовится, учится.
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
У нее такой же ум,как у бидона.....дура дурой и без всякого воспитания. Это от недалекого ума!
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17 час.

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