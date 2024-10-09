Посольство РФ в США выразило возмущение из-за оскорблений Харрис в адрес Путина

Посольство Москвы в Соединенных Штатах выразило возмущение из-за оскорблений американского вице-президента, кандидата на должность главы государства от Демократической партии Камалы Харрис в адрес лидера Российской Федерации Владимира Путина.
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