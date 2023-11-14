Нас готовятся убивать Как сообщил на минувшей неделе американский еженедельник Newsweek, ядерная бомба, которую США планируют разработать, способна сравнять с землей центр Москвы и убить более 300 000 из 13 миллионов ее жителей.
США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»
Комментарии
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Aнатолий Райков
А может послать туда и обратно вот эту штуку?Помню в США был переполох когда увидели ТУ-160,а он неожиданно для них,когда они подняли эскадрилью на перехват,повернулся и ушёл от куда пришёл.Им даже форсаж не помог,не догнали. https://youtu.be/qfLw0azqzjc
СКАЧОК ВПЕРЁД ЗАПАД АХНУЛ Истребитель России ATN 51 Черая Чума Врывается в Седьмое Поколение
YouTube
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6 час.
Александр Глущенко
https://ok.ru/video/3912517552803
СВАДЬБА В МАЙДАНОВКЕ 🇺🇦
OK.RU
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5 час.
Пульхерия Djem
А на х..р такой мир ,если в нём не будет РОССИИ?????
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20 мин.
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