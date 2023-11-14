США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»

Aнатолий Райков

А может послать туда и обратно вот эту штуку?Помню в США был переполох когда увидели ТУ-160,а он неожиданно для них,когда они подняли эскадрилью на перехват,повернулся и ушёл от куда пришёл.Им даже форсаж не помог,не догнали. https://youtu.be/qfLw0azqzjc