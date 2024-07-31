Оскар Кучера высказался о романе Григория Лепса с юной красавицей

Певец Григорий Лепс собрался жениться на 18 летней школьнице. Оскар Кучера поделился своими мыслями о личной жизни 62-летнего Григория Лепса, выразив смущение по поводу его романа с 18-летней Авророй Кибой, которая могла бы быть его внучкой.
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