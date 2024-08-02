Юрий Кот Напомню, эта вырусь утверждает, что Россия должна быть «деколонизирована», выплатить репарации, покаяться перед «цивилизованным миром», а потом отправиться конфликтовать с Китаем.
Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*
Комментарии
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людмила михайлик
Сколько же предателей, а деньги откуда, все от нас,от чиновников внутри и дают удрать за границу
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17 час.
RG
Raisa Golubeva
"Свиной" пишется с одной "н".
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15 час.
Бобкина Татьяна
Пусть Пономарев помнит, Троцкого в Южной Америке нашли, когда даже не было интернета, сотовых телефонов и прочих весьма эффективных технологий. Домоклов меч уже занесён...
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9 час.
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