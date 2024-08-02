Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*

Предатель Пономарёв* облился свинной кровью по примеру Бабченко*

Юрий Кот Напомню, эта вырусь утверждает, что Россия должна быть «деколонизирована», выплатить репарации, покаяться перед «цивилизованным миром», а потом отправиться конфликтовать с Китаем.

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Комментарии
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людмила михайлик
Сколько же предателей, а деньги откуда, все от нас,от чиновников внутри и дают удрать за границу
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17 час.
RG
Raisa Golubeva
&quot;Свиной&quot; пишется с одной &quot;н&quot;.
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