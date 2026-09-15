7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 258 подписчиков

Марчелли представил «Ревизора» в Театре Моссовета: Хлестаков как Воланд и природа страха

Марчелли представил «Ревизора» в Театре Моссовета: Хлестаков как Воланд и природа страха

Ревизор превращается в Воланда, чтобы проверить, на что способен человек, охваченный страхом. Сцена из спектакля «Ревизор» Геворг Арутюнян, Елена Лапина12 сентября 2026 года в Театре Моссовета прошла премьера спектакля «Ревизор» (Иррациональная комедия 16+) — новой работы художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым