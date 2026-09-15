Марчелли представил «Ревизора» в Театре Моссовета: Хлестаков как Воланд и природа страха

Ревизор превращается в Воланда, чтобы проверить, на что способен человек, охваченный страхом. Сцена из спектакля «Ревизор» Геворг Арутюнян, Елена Лапина12 сентября 2026 года в Театре Моссовета прошла премьера спектакля «Ревизор» (Иррациональная комедия 16+) — новой работы художественного руководителя театра Евгения Марчелли.