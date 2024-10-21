Кемеровские врачи спасли девушку с внематочной беременностью

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов 21 октября рассказал, как врачи-гинекологи Кемеровской городской клинической больницы №11 спасли девушку с внематочной беременностью и сохранили ей репродуктивные функции.
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