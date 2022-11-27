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Никита Нагорный: «Продолжаем верить в лучшее, что нас допустят до участия в международных стартах. Очень важно попасть на ближайший ЧЕ, где будет отбор на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что сохраняет надежду на допуск российских спортсменов к отбору на Игры-2024 в Париже.

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