Юрист рассказал, правомерно ли совершать намаз в метро

Москвичей стали раздражать моления мусульман в общественных местах.В последние годы москвичи все чаще начали сталкиваться с парадоксальной для города картиной: прямо в жилом дворе может располагаться мусульманский молельный дом (он же - «домашняя мечеть»).
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