Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шамшурин
    Что можно сказать, глядя на афишу? Надо приготовиться утереться в очередной раз.Живущая в США Кри...
  • Наталия
    Вывод только один- прежде, чем допускать человека во власть любого  уровня, надо его тестировать на IQ  и проверять у..."Нет денег - пуст...
  • Юрий Астахов
    А чего еще ждать от ЕдРа? И"Нет денег - пуст...

Юрист рассказал, правомерно ли совершать намаз в метро

Юрист рассказал, правомерно ли совершать намаз в метро

Москвичей стали раздражать моления мусульман в общественных местах.В последние годы москвичи все чаще начали сталкиваться с парадоксальной для города картиной: прямо в жилом дворе может располагаться мусульманский молельный дом (он же - «домашняя мечеть»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Со всей этой мусульманской фигнёй домой и там пусть что хотят и как хотят творят. А лучше всего на рублёвку или в район упыриных гос дач.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх