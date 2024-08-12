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Руни о «Плимуте» и 0:4 от «Шеффилд Уэнсдей»: «Я разочарован, зол и удивлен. Мы не выполнили план на игру» 

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» дебютировал на посту главного тренера «Плимута». «Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо.

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