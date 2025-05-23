УзнавAI вместе со Сбером: в региональных сессиях AI Journey эксперты расскажут о трендах в сфере искусственного интеллекта

В рамках мероприятий AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер традиционно проведет сессии по искусственному интеллекту (AI) в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус».
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