УзнавAI вместе со Сбером: в региональных сессиях AI Journey эксперты расскажут о трендах в сфере искусственного интеллекта

В рамках мероприятий AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер традиционно проведет сессии по искусственному интеллекту (AI) в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус».