Теннисист Карацев выиграл челленджер в Таиланде

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу на турнире серии «Челленджер» в Нонтхабури. В финале занимающий 287-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев в двух партиях взял верх над 162-й ракеткой мира Грегуаром Баррерой — 7:6 (7:5), 7:5.