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Количество самолетов в России, на которых можно летать заграницу, не боясь риска быть задержанными, выросло до 87

Количество самолетов в России, на которых можно летать заграницу, не боясь риска быть задержанными, выросло до 87

По сообщению Министерства транспорта Российской Федерации, Аэрофлот снял 87 импортных самолетов с иностранного учета и теперь разрешает использовать их для полетов за рубеж.

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